Si vous avez passé votre permis avec Ornikar, le coût aura été plus élevé que celui du code et de l’examen. L’entreprise française vient de faire les frais d’une cyberattaque plutôt costaude, alors que des hackers ont réussi à pirater et exfiltrer sa base de données client. Montant du butin : 4,3 millions de comptes dans la nature, selon le hacker éthique Clément Domingo (SaxX sur X.com). Parmi les informations divulguées, des noms, prénoms, adresses mail, numéros de téléphone, dates de naissance et adresses postales. En revanche, d’après l’auto-école, aucunes données bancaires ni aucun mot de passe n’auraient été subtilisés.