De façon très classique, tout commence par un mail soigneusement conçu pour paraître légitime. Objet rassurant, ton professionnel, et pièce jointe qui semble provenir des ressources humaines de votre entreprise. Le document, très proprement intitulé « Annual_Q4_Benefits_&_Bonus_2024.docx » et précisément adressé à votre nom, attire logiquement votre attention et vous incite à cliquer, plus encore en cette période où les sociétés ont l’habitude de distribuer bonus et autres avantages sociaux de fin d’année. D’ailleurs, la protection anti-spam et anti-phishing intégrée à votre boîte mail n’a rien détecté de suspect, au même titre que la super solution antivirus dans laquelle vous avez investi pour votre PC.