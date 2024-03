De faux e-mails Dropbox utilisés dans une campagne de phishing pour voler les identifiants de connexion

Après avoir contourné la MFA, une autre méthode consiste à utiliser un compte de messagerie compromis pour envoyer des e-mails eux aussi corrompus. C'est une connexion suspecte via VPN qui a mis la puce à l'oreille des chercheurs de Darktrace.

L'acteur malveillant a alors créé une règle de messagerie sur l'Outlook piraté pour envoyer tous les e-mails de l'équipe comptable dans le dossier « Historique des conversations ».



Cette méthode visait à échapper à la vigilance en cachant les e-mails frauduleux et les réponses éventuelles.

L'acteur a aussi envoyé des e-mails incitatifs avec des objets comme « Contrat incorrect » ou « Requiert un examen urgent ».



« Il s'agit probablement d'acteurs de la menace qui utilisent le compte compromis pour envoyer d'autres courriels malveillants à l'équipe des comptes de l'organisation afin d'infecter d'autres comptes dans l'environnement SaaS du client », expliquent les chercheurs, ajoutant qu'il est « relativement simple »

pour les pirates d'utiliser des services légitimes comme Dropbox pour héberger des fichiers malveillants.



Selon Hanah Darley, ce cas montre à quel point les cybercriminels deviennent sophistiqués dans la mise en place d'attaques. Les courriels eux-mêmes provenaient d'une adresse légitime sans réponse de Dropbox, qui envoie généralement des avis ou des liens aux clients.



Elle a également souligné l'importance de l'IA générative pour concevoir des e-mails de phishing plus élaborés.

Le rapport de fin d'année 2023 de Darktrace a révélé que plus d'un quart des cas de phishing au second semestre 2023 avaient plus de 1 000 caractères, grâce à l'IA générative.



« Il ne s'agit pas de courriels à charge utile unique contenant quelques mots et un lien douteux, mais plutôt d'e-mails très élaborés et très détaillés. Il existe également des cas d'ingénierie sociale renforcée dans lesquels les attaquants se glissent dans des conversations existantes, se font passer pour des collègues ou des contacts connus et tentent d'imiter le ton de la correspondance », a-t-elle ajouté, en indiquant que l'aide de l'IA donne plus de temps aux pirates pour peaufiner leurs attaques et les mener à plus grande échelle.