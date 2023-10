Les messageries des étudiants ciblées par les hackers, qui s'en servent pour du phishing

Une fois qu'un attaquant obtient les identifiants d'un compte de messagerie électronique, il peut causer des dégâts considérables. Nous assistons malheureusement de plus en plus à ce que les experts appellent le BEC 2.0, une technique grâce à laquelle les pirates prennent le contrôle d'un compte et envoient des e-mails malveillants depuis des adresses légitimes. Une nouvelle tendance inquiétante est récemment apparue, avec l'utilisation de comptes de messagerie d'étudiants pour mener ces attaques de phishing.