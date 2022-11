Phishing chez Dropbox : vos données sont-elles encore en sécurité ?

« Nous sommes désolés d'avoir échoué et nous nous excusons pour tout inconvénient », a déclaré Dropbox qui explique que certains types d'authentification sont plus vulnérables que d'autres. « Avant cet incident, nous étions déjà en train d'adopter cette forme d'authentification multifacteur plus résistante au phishing. Bientôt, tout notre environnement sera sécurisé par WebAuthn avec des jetons matériels ou des facteurs biométriques », ajoute l'entreprise. WebAuthn est devenu, en mars 2019, le standard web officiel pour les connexions sans mot de passe. Il permet de créer et d'utiliser des identifiants de clé publique au niveau de l'origine pour authentifier les utilisateurs. Il reste compatible avec les authentificateurs NFC, FIDO2, U2F et ceux qui permettent de s'authentifier via empreinte ou verrouillage de l'écran.