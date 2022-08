Une campagne d'hameçonnage aurait ciblé plus de 130 entreprises, dont Signal

Le 25 août 2022, Group-IB a rendu public un rapport d’analyse pointant cette affaire baptisée « 0ktapus ». Le but de la campagne : récupérer les identifiants et les authentifications à deux facteurs des utilisateurs d'Okta, une plateforme qui permet aux collaborateurs, clients et partenaires d’une entreprise de se connecter aux ressources et aux outils de cette dernière.