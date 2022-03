Okta, fournisseur de services d'authentification, annonce s'être fait pirater

En outre, Okta revendique près de 15 000 clients professionnels. Et ses services sont notamment employés pour lutter contre le piratage des données de leurs collaboratrices et collaborateurs ou encore de leurs clientes et clients. Autant dire que la nouvelle fait tache. En conséquence, plusieurs experts dont Dan Tentler, le fondateur du cabinet de conseil en cybersécurité Phobos Group, recommandent « une très grande vigilance en ce moment » aux clientes et clients d'Okta.