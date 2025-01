Comme toujours, les pirates cherchent avant tout à obtenir des identifiants personnels pour accéder à des comptes personnels et professionnels. Plus d’un quart (27%) des attaques menées cible directement les plateformes de cloud, avec Microsoft en ligne de mire. Les applications de Redmond – Microsoft Live et Microsoft 365 – représentent à elles-seuls 42% des services cloud les plus visés. Loin derrière, on retrouve les services Adobe (18% des attaques), DocuSign (15%), Yahoo (10%) et AOL (5%).