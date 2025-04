Pour ne pas tomber dans le piège, n'oublions pas que la défense commence par la vigilance. Les experts recommandent de ne jamais cliquer sur des liens dans des e-mails non sollicités, même s'ils semblent légitimes. Vérifiez toujours l'URL (les vrais liens Booking.com ne contiennent pas de sous-domaines suspects) et ne suivez jamais d'instructions vous demandant d'exécuter des commandes via la boîte de dialogue Exécuter de Windows. En cas de doute, n'hésitez pas, et contactez directement Booking.com via leurs canaux officiels.