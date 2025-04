Les cybercriminels exploitent aussi la popularité croissante de Python pour créer des scripts malveillants. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle générative et de la data science, ce langage est de plus en plus présent sur les machines des utilisateurs, ce qui lui permet de devenir une opportunité de plus pour les attaques. Selon le rapport, au moins 11% des menaces par e-mail identifiées ont contourné une ou plusieurs passerelles de messagerie. Le danger est bien présent, et il est tenace.