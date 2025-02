Le pire, c'est que les protocoles traditionnels d'authentification des e-mails comme SPF, DKIM et DMARC ne suffisent plus à contrer ces attaques évoluées. Les entreprises doivent donc s'orienter vers des systèmes de prévention automatisés et s'appuyer sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour identifier les modèles malveillants émergents, avant qu'ils ne causent des dommages et que ces usurpations d'identité n'atteignent les boîtes de réception.