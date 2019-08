Médecine : greffer un cœur de porc sur un être humain, une réalité d'ici 3 ans ?

© Amber Kipp // Unsplash

Le cœur du porc très semblable à celui de l'humain

Réparer un cœur abîmé par une attaque...

...Un projet encore loin d'être concrétisé

Quarante ans tout rond après avoir transplanté pour la première fois - et avec succès - un cœur humain,, chirurgien britannique émérite, annonce auque la greffe d'organes d'animaux modifiés sur l'Homme pourrait devenir une réalité d'ici trois ans. Dès cette année, a-t-il assuré, l'un de ses élèves doit ouvrir la voie en. Une première étape clé selon le médecin de 87 ans, retraité depuis une vingtaine d'années, mais toujours impliqué dans la recherche.», expliquait cette semaineau. «», a-t-il ajouté en précisant que cette méthode pourrait permettre de contourner le problème généré par le manque d'organes humains disponibles pour la transplantation.Comme le précise, le cœur d'un porc est. Il peut donc, en théorie et après quelques modifications, être utilisé pour développer des traitements pour les malades cardiaques. En mai, apprend-on, une thérapie génétique menée sur des porcs avait notamment permis de susciter des espoirs quant àLe média anglais explique en effet qu'une équipe de chercheurs internationaux, comprenant plusieurs médecins britanniques, a découvert au printemps que la greffe d'une petite portion de matériel génétique (nommé microRNA-199) sur un cœur fragilisé par une attaque cardiaque récente, permettait de. Ces recherches pourraient aboutir à une solution efficace pour(causé par le blocage soudain d'une des artères coronaires).Ce type d'attaque laisse souvent des dommages structurels définitifs sur le cœur, mais la concrétisation de ces recherches pourrait permettre de faire évoluer ce constat.», s'exclame pour sa part le cardiologue britannique, cité par. «», poursuit-il.Durant les essais cliniques, les scientifiques en charge de l'étude ont constaté un «» des porcs ayant fait l'objet d'une greffe de matériel génétique suite à un infarctus du myocarde. Bien qu'encourageante,, précise. Et pour cause, la plupart des porcs ayant reçu ce traitement expérimental sont finalement morts, après coup : le microARN-199 continuait à s'exprimer de manière incontrôlée dans leur organisme.