Des chercheurs de l'université de Brown ont pour ambition de traiter des pathologies comme la dégénérescence maculaire ou la rétinite pigmentaire. La première est une maladie liée à l'âge, et qui est la principale cause de malvoyance chez les séniors, la seconde elle est une pathologie génétique plus rare qui affecte les photorécepteurs de la rétine et réduit petit à petit le champ de la vision.

Les scientifiques ont utilisé pour, ce faire, de minuscules particules d'or, appelées nanorods d'or plasmoniques (AuNRs). Dans leur étude, ils affirment avoir injecté ces particules extrêmement fines (100 fois plus fines qu'un cheveu) dans la rétine de souris, puis les avoir stimulées avec une lumière dans le proche infrarouge. Le processus permettrait d'activer d'autres cellules de la rétine, les cellules bipolaires et ganglionnaires, qui prendraient la place des cellules endommagées de la rétine pour traiter les signaux lumineux et les envoyer au cerveau.