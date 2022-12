Vous avez des lunettes ? Voici comment les chercheurs vont en finir avec la buée sur vos verres.

L'hiver peut être difficile quand on porte des lunettes. Personne ne vous contredira en ce moment, alors que les températures tombent facilement en dessous de zéro. C'est l'époque où les verres sont constamment embués, et nécessitent d'être essuyés encore et encore tout au long de la journée.

Pourtant, cette buée, qui naît de la différence entre la chaleur extérieure et celle du corps, pourrait bien être un problème sur le point d'être résolu. En effet, des chercheurs de l'École polytechnique de Zurich viennent de mettre au point un nanorevêtement qui favoriserait une protection optimale.

Ce nanorevêtement est composé d'or, déposé entre deux couches d'oxyde de titane. Un ensemble qui permet d'absorber largement les rayons infrarouges, et ainsi de faire monter la température des verres jusqu'à 7,78 degrés Celsius (46 degrés Fahrenheit), empêchant ainsi la buée de se former.