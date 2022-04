Pour la prochaine génération de télescopes spatiaux, pourquoi pas des miroirs... liquides ?

Il aura fallu déployer des trésors d'ingénierie pour plier et utiliser les 18 segments du miroir principal de 6,5 mètres de diamètre du télescope James Webb, et des investissements colossaux pour les miroirs de 2,4 mètres de Hubble et du futur Nancy Grace Roman de la NASA. Le défi des miroirs pour les télescopes spatiaux est plus qu'important : c'est souvent l'élément central, celui autour duquel toute la mission s'articule.