Un selfie et 18 fois la même étoile : le télescope James Webb dévoile ses premières images

L'alignement, que l'on appelle aussi la collimation, est un processus très long dont la première étape vient d'être franchie : prendre des photos pour former une mosaïque et identifier très précisément la position actuelle des miroirs les uns par rapport aux autres. Un travail minutieux pour l'instrument NIRCAM, qui a nécessité beaucoup d'images : 1560 clichés répartis sur 25 heures pour 5 milliards de pixels et 54 Go de données ! L'image partagée et commentée n'en représente que le centre.