Un polymère est capable de récupérer l'or sur les déchets électroniques (et de dissoudre le reste)

Les chercheurs ont poursuivi leur étude en effectuant de nombreux tests afin de définir sur quels métaux précieux le nouveau polymère créé allait être le plus efficient. Il s’avère qu’il est 10 fois plus efficace sur l’or que sur le platine. Là où chaque pore peut contenir 10 atomes d’or, ils ne peuvent contenir qu’un seul atome de platine chacun.

Une modélisation a permis de mieux comprendre cette réaction. Les chercheurs ont pu découvrir que le polymère réagit à l’or à l’aide d’une lumière ultraviolette qui lui permet de se charger d’électrons permettant aux atomes d’or de se rassembler. L’étude a mis en avant que la quantité de lumière ultraviolette avait un impact sur la quantité d’or extraite bien que même sans elle, l’or réagit déjà sensiblement au polymère seul.

L’équipe de chercheur a indiqué que la production de ce polymère reviendrait à 5 $ le gramme et que chaque gramme pourrait récupérer jusqu’à 64 grammes d’or. De plus, le polymère est réutilisable ce qui en ferait baisser son coût à l’usage. Une opération bien plus rentable que l’extraction de l'or dans les mines et qui, de plus, permet de créer de nouveaux appareils en recyclant l’or des anciens.