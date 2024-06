L’autonomie de l’Apple Watch et des AirPods pourrait se compter en semaines grâce à cette innovation de TDK

TDK a-t-il trouvé le Graal de la batterie longue autonomie pour les objets connectés de notre quotidien comme les montres et les écouteurs Bluetooth ? L’industriel japonais, qui fournit Apple en batteries pour les iPhone et d’autres produits de la marque, annonce la mise au point, en laboratoire, d’un matériau pour ses batteries à l’état solide CeraCharge dont la densité énergétique est 100 fois plus élevée que celle des batteries rechargeables qu’il commercialise actuellement.