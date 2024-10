Et comme c'est souvent le cas dans le spatial, les innovations qui résulteront de ce concours pourront aussi s'avérer utiles sur notre planète. « Avec ce défi, nous recherchons les approches innovantes du public en matière de gestion des déchets sur la Lune et visons à ramener les leçons apprises sur Terre pour le bénéfice de tous », assure Amy Kaminski, responsable du programme Prix, défis et financement participatif de l'agence spatiale américaine.