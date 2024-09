La vidéo de présentation, en plus d’axer sur les mouvements possibles et le design (inspiré des anciennes armures chinoises et des estampes de la dynastie Han), fait intervenir deux des astronautes les plus connus et expérimentés de Chine, Zhai Zhigang et Wang Yaping. Cette dernière, qui est l’une des rares femmes du corps des astronautes de son pays, serait pressentie pour faire partie du premier équipage chinois à poser le pied sur la Lune. La première mission, qui fera intervenir les véhicules Mengzhou et Lanyue, ne sera que de courte durée, avec une seule sortie, sorte de « planté de drapeau » à l’image de ce qu’a pu être Apollo 11… Mais la Chine a d’ores et déjà des plans de plus grande envergure pour la suite : base lunaire, habitats semi-permanents, et station ILRS (International Lunar Research Station) au sol.