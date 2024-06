La NASA a un problème de scaphandres, et ça n’est pas parti pour s’arranger

Si dans les deux problèmes rencontrés en ce mois de juin, les scaphandres EMU ne sont pas 100 % à l’origine de l’annulation des sorties, cela vient souligner une crise qui dure depuis quelques années déjà. En effet, les EMU sont directement issus d’un design datant du tout début des années 80, et dédié au travail sur les navettes STS américaines. Les unités employées sur l’ISS sont vieillissantes et une partie des pièces ne sont plus produites. Dans les années 2000, puis 2010, la NASA avait bien un projet pour les remplacer, mais ce dernier, malgré des centaines de millions de dollars dédiés à la recherche, n’a pas pu aboutir... alors que le temps presse !

Non seulement les EMU ne rajeunissent pas, mais en plus ils coûtent très cher en maintenance et ils sont inadaptés au prochain défi de la NASA, celui de la (re)conquête lunaire. Mise sous pression, l’agence américaine a lancé en 2021 un appel d’offres pour confier la fin du développement et la production de futurs scaphandres dans un de ses célèbres contrats public-privés. Collins Aerospace et Axiom Space remportent les contrats en 2022, pour un maximum de 3,5 milliards de dollars sur 12 ans.