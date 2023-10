Le Diable s'habille en Prada ? Maintenant, les astronautes aussi

Sans réinventer la roue, il faut dire que les équipements d'aujourd'hui sont uniquement orientés vers la performance et la survie. Les scaphandres EMU, développés au début des années 80 et toujours en service, peuvent accueillir leurs occupants pour les conduire à l'extérieur de l'ISS durant plus de 8 heures, mais ils ne sont pas réputés pour être confortables.

Les astronautes ont régulièrement des éraflures, de petites crampes et les mains abîmées par les manipulations (les gants se rigidifient). Durant la dernière décennie, il y a également plusieurs problèmes de fuites d'eau dans les systèmes internes. Les futurs scaphandres lunaires, qui devront en plus gérer les soucis posés par la poussière du sol (elle s'infiltre partout et est très abrasive), devront résister à des sorties sur plusieurs jours, voire semaines.