La NASA donne plus de détails sur xEMU, la combinaison qui équipera les astronautes en 2024

Là où les combinaisons des astronautes de SpaceX visent avant tout à protéger l’équipage d’une décompression soudaine, xEMU devra être un véritable outil de travail en conditions extrêmes. Comparativement aux combinaisons des années 1960-1970, xEMU sera plus confortable et plus souple. Les astronautes des missions Artemis devront en effet réaliser des tâches scientifiques bien plus complexes et exigeantes que celles de leurs prédécesseurs des missions Apollo.