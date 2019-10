La NASA veut de nouveaux scaphandres dédiés à l'exploration

Les scaphandres EMU actuellement utilisés sur l'ISS

Confortable sur la Lune

Buzz Aldrin et sa combinaison A7L

Un gros chèque à la clé

Source : NASA

La NASA a besoin de vous ! En tout cas, si vous êtes un constructeur de scaphandre et que vous rêvez de remplacer les célèbres EMU () utilisés depuis bientôt 40 ans d'abord à l'extérieur des navettes puis sur les flancs de la Station Spatiale Internationale. Véritables petits véhicules spatiaux autonomes à elles toutes seules, ces combinaisons sont des pièces d'orfèvrerie, capables de fonctionner une dizaine d'heures en fournissant oxygène, lumière, eau, communications et moyens d'urgence à ses occupants humains. Mais malgré leur prix unitaire de plusieurs dizaines de millions de dollars, les EMU ont fait leur temps. La NASA cherche aujourd'hui à les remplacer par de nouveaux scaphandres plus adaptés à ses futures missions, et renomme le projet xEMU (x pour Exploration).La NASA dispose déjà de la plupart des briques technologiques nécessaires à cette nouvelle génération de combinaisons. Avant toute chose, elles seront plus légères, car les EMU restent trop lourdes à porter et ce, même avec la faible gravité lunaire. Le design des xEMU sera pensé pour gérer la poussière lunaire, qui est très fine, abrasive et s'infiltre partout. La mobilité de celles et ceux qui les portent sera améliorée, notamment au niveau du bas du torse et des jambes, qui ne sont pratiquement jamais utilisés dans les sorties en orbite.Les nouvelles combinaisons xEMU seront faciles d'utilisation et faites d'une seule pièce : les astronautes y entreront par le dos (comme les scaphandres Orlan russes). De quoi améliorer ses mouvements sur la Lune ? «» affirme en tout cas Marshall Smith, responsable du programme de développement pour les missions Artemis . En outre, les xEMU intégreront de nombreuses nouvelles briques technologiques comme des caméras HD, des liaisons audio haut débit, ou encore une gestion intelligente de la température...Les entreprises ont jusqu'au 4 novembre pour se faire connaître et proposer leurs designs. Car si la NASA dispose des briques technologiques nécessaires et produira les premiers exemplaires de xEMU, elle cherche un partenaire privé pour finaliser son concept. Une entreprise solide et susceptible de prendre à son compte la fabrication, à partir de 2024, en tant que sous-traitante. Le nombre d'unité n'est pas encore spécifié mais à n'en pas douter, il s'agira d'un contrat à haute valeur ajoutée.Et, de surcroît, il faudra que le xEMU soit beau, son prédécesseur sur la surface de la Lune faisant encore vibrer tous les amateurs d'exploration spatiale 50 ans plus tard...