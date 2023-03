Légère, souple, technique, voici la nouvelle tenue de la NASA pour aller marcher sur la Lune

Car il n'y a pas que la couleur qui change, avec ces AxEMU. D'abord les matériaux, qui utilisent des composés techniques plus modernes pour offrir plus de souplesse et de résistance. Résultat, les mouvements possibles avec les scaphandres sont beaucoup plus aisés, que ce soit au niveau du torse, mais aussi des jambes. La visibilité est améliorée grâce à une « bulle » de verre mieux centrée sur le champ de vue de l'astronaute, tandis que des caméras filmeront non seulement dans l'axe comme actuellement, mais aussi sur les côtés pour une meilleure observation de l'environnement. On enfile le scaphandre par l'arrière (et non avec des pièces détachées comme actuellement), et ce dernier, même si son poids n'a pas été divulgué, est plus léger que les EMU actuels. À noter tout de même que le modèle de démonstration ne montre pas de réglages possibles sur le torse, ce qui paraît étonnant, car les astronautes ont besoin de pouvoir changer leurs réglages thermiques, notamment.