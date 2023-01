Maintenant qu'Artemis I est revenue, où en est le programme lunaire de la NASA ?

Cela fera un mois cette semaine que la capsule Artemis I amerrissait sans problème au large de San Diego (Californie), avant d'être récupérée par un navire de l'US Navy. Décembre était une fête pour la NASA, qui réussissait cette mission préparée avec attention et à coups de milliards depuis une décennie… Mais à présent, où en est la suite ? Loin d'un décollage spectaculaire ou des photos de la Lune éclipsant la Terre, les équipes poursuivent le travail sur les missions suivantes. D'abord, il faut encore s'occuper d'Artemis I. La capsule a traversé discrètement les États-Unis en camion au moment des fêtes, pour arriver au Centre Spatial Kennedy le 30 décembre. Depuis, une inspection détaillée a pu avoir lieu, y compris pour le bouclier thermique du véhicule. Ensuite, il y a actuellement un premier démontage de l'avionique et des contrôleurs de vol. Ce sont des éléments qu'il va falloir tester en priorité : ils seront réutilisés sur la mission suivante Artemis II, et doivent auparavant subir une campagne de tests. L'intérieur de la capsule, enfin, sera inspecté en détail avant d'étudier toutes les données collectées et stockées pendant le vol… y compris sur et dans les mannequins !