La NASA tentera d'envoyer sa mission Artemis-1 vers la Lune le 29 août !

Après plus d'une décennie de développement, de préparations, de retards et de tests, certains en venaient à douter que cette date viendrait un jour : le décollage de la mission Artemis-1. Mais les derniers essais, réussis en deux temps au cours du printemps avec un important compte à rebours simulé et un remplissage des réservoirs, ont montré que la fusée était saine.