Le lanceur géant SLS ne rejoindra pas son site de lancement avant mars

Depuis fin octobre, le lanceur géant SLS est totalement assemblé dans son écrin de métal, au sein du bâtiment d'assemblage vertical (VAB), au Centre spatial Kennedy . Il devait en sortir le 15 février pour être transporté jusqu'à son site de lancement, le LC-39B… mais ce ne sera pas possible : il reste trop à faire pour les équipes avant de pouvoir dire qu'Artemis I est prête pour son tir. Et ce, même s'il n'est question que d'un ensemble de comptes à rebours simulés et d'un remplissage des réservoirs, et non d'une mise à feu.

Les raisons sont multiples, et la NASA affirme dans son communiqué qu'il ne s'agit pas d'un point de blocage particulier. Il y a les effets du Covid-19 bien sûr, avec des équipes impactées en décembre et janvier (la situation s'améliore actuellement en Floride), mais aussi différents essais qui ont pris plus de temps que prévu.