La NASA se prépare (enfin) à allumer les moteurs du lanceur géant SLS

Sur place, les équipes ont dû faire face à un contexte difficile bien sûr, car en plus des fermetures et restrictions sanitaires qui ont eu un impact de plusieurs mois, la région est de plus en plus touchée par la longue saison des ouragans et des tempêtes tropicales dans le Golfe du Mexique. Et si l'étage lui-même est très bien protégé, il ne faut pas oublier qu'en cas d'alerte, toutes les activités sont stoppées, les équipements mis en sécurité et le site amplement évacué. Ce qui, le temps de reprendre le travail, peut retarder les tests de plusieurs jours. Le premier étage a cependant passé 7 des 8 étapes majeures, et il ne reste que le plus important, le test de mise à feu statique, baptisé « Green Run ».