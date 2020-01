Le premier étage du gigantesque lanceur SLS prend la route de son site d'essai

Le premier étage de SLS en cours de déplacement

Un vrai monstre

En route pour le green run

Le premier étage entre dans la barge Pegasus

On the road again

Source : NASA

Il propulsera la mission Artemis-1 autour de la Lune.Avec ses 9 mètres de diamètre, ses 65 mètres de long et ses quatre moteurs RS-25, l'étage principal du Space Launch System (SLS) est une pièce aussi impressionnante que très attendue pour le programme spatial américain. Pierre angulaire du projet Artemis vers la Lune et des ambitions spatiales habitées pour les prochaines décennies, SLS est en préparation depuis 2010, les premiers composants de cet étage «» ayant été produits dès 2014/2015.Après les retards et les surcoûts, partagés entre Boeing, la NASA et parfois même les catastrophes naturelles (le site de Michoud a été plusieurs fois exposé aux ouragans impactant la Nouvelle-Orléans), ce 8 janvier marquait une étape importante : l'étage a été transféré sur la barge Pegasus pour être livré au centre spatial Stennis.Stennis ne se trouve qu'à quelques dizaines de kilomètres du site de production, dans l'Etat du Mississippi, mais son rôle est très différent. À Michoud, les composants de l'étage ont été fabriqués, puis assemblés. Au centre Stennis, l'étage ne sera pas modifié, mais va subir une très importante campagne de test, qui atteindra son paroxysme, dans quelques mois si tout se passe bien, avec le «». Ce nom est celui d'une simulation grandeur nature d'un décollage : maintenu au sol, l'étage rugira pendant huit minutes, ses quatre moteurs se comportant comme lors d'un vol.», a affirmé John Honeycutt, responsable du programme SLS. Cet exemplaire devrait en effet continuer sa route cette année, après son test, pour rejoindre le centre spatial Kennedy en Floride.Après une nouvelle phase d'assemblage avec les autres éléments de la fusée (les deux boosters auxiliaires, l'étage supérieur et la capsule Orion ) il devrait décoller en 2021 pour emmener la capsule dans un vol de démonstration de trois semaines autour de la Lune. Les missions Artemis-2 et 3, dont les étages sont déjà à différents stades de production, embarqueront ainsi des astronautes.