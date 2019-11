La capsule Orion en place pour ses derniers tests au sol

La capsule Orion arrive au sein du "Super Guppy"

Un tour en musée volant

Direction la chambre à vide

Tester avec précision

Source : NASA.

La Lune est encore loin, mais le voyage pour l'Ohio a déjà demandé une logistique complexe.La capsule Orion et son module de service européen (ESM) ont été assemblés dans la première moitié de l'année, avant de subir en Floride au Kennedy Space Center toute une batterie de tests préliminaires. Pour la suite, la NASA souhaite prendre un maximum de précautions : l'ensemble a été délicatement placé sur un ensemble de transport spécial à partir du 15 novembre, puis transféré au sein de l'avion Super Guppy (et son « ventre » démesuré), construit en 1983 et qui a fait le trajet en deux étapes pour atterrir le 26 novembre à l'aéroport Mansfield Lahm (Ohio).Restait un voyage de plus de 60 km en convoi exceptionnel pour rejoindre le Centre de recherches de Plum Brook, dépendant du centre spatial Glenn. Un trajet préparé de longue date : il a fallu enterrer ou détourner 700 lignes électriques pour laisser passer la capsule de 5m de diamètre et sa remorque.A présent, la capsule Orion va être placée au sein de la plus vaste chambre à vide au monde. Il faudra être patients : après préparation, la campagne devrait durer environ 2 mois « en conditions spatiales ». En plus du vide, la salle est capable de reproduire des températures jusqu'à -185° C...Et une fois ces tests terminés, les équipes sur place en profiteront pour réaliser des tests électromagnétiques complets : il s'agit d'être sûrs que la capsule Orion ne perturbe pas ses propres systèmes, mais aussi qu'elle est correctement « blindée » pour ne pas subir une défaillance dans le vide spatial.Les équipes qui s'occupent de la capsule et de ses tests ne sont pas pressés par le temps : il s'agit de la dernière et de la plus complète campagne d'essais avant le décollage d'Artemis-1. Mais le reste du lanceur est en retard, et le premier étage n'arrivera pas au Kennedy Space Center avant au moins le milieu d'année prochaine. Une fois Orion et son module de service rapatriés en Floride, ils seront préparés pour le vol et intégrés sur le lanceur.Le projet Artemis 1 prévoit une mission non habitée de démonstration d'une vingtaine de jours autour de la Lune.