SpaceX met la gomme sur Starship et va commencer son prototype SuperHeavy

Six mois plus tôt, le public observait avec avidité les directs des vidéastes postés non loin du site de Boca Chica (Texas), afin d'avoir la chance d'observer une nouvelle explosion (ou plus précisément une rupture de réservoir) et un nouvel exemplaire se déchirer avec fracas. SpaceX, qui ne cache pas cette stratégie de développement et de tests par l'échec, n'avait pas déçu : les prototypes du futur véhicule spatial Starship, censé emmener dans quelques années des humains vers la Lune et Mars, terminaient en pièce les uns après les autres. Mk1, SN1, SN3, SN4, les essais se sont enchaînés au printemps. Mais le 4 août, SN5 a réussi un test significatif en décollant pour une petite parabole de 150 mètres d'altitude avec un unique moteur Raptor, avant de se poser sans dommages à une centaine de mètres. Moins d'un mois plus tard, le prototype SN6 réussissait le même essai à son tour.