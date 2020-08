Starship : SpaceX fait à nouveau voler un prototype à 150 mètres d'altitude

Depuis le 27 août 2019 et un premier vol à 150 mètres de la « cocotte-minute » StarHopper à Boca Chica, le programme Starship a subi plusieurs revirements. À tel point que les générations suivantes n'ont rapidement plus rien eu en commun avec le gros prototype initial, dont les parois d'acier dépassaient les 20 millimètres d'épaisseur.

Les prototypes sont maintenant assemblés avec toujours plus de précision, plus de machinerie et plus de sécurité, dans un site qui s'est énormément agrandi. Reste que SpaceX a pris du temps pour trouver la bonne combinaison technique afin de pressuriser et d'opérer avec les réservoirs de Starship. Les prototypes Mk1 (novembre 2019), SN1 (février 2020), SN3 (mars 2020) et SN4 (mai 2020) ont tous été détruits au cours de tests, sans avoir l'opportunité de s'élever au-dessus du pas de tir. Après pratiquement un an sans vol, c'est donc un progrès manifeste que d'observer le SN5 survoler les installations de lancement, d'autant plus qu'il s'est posé intact.