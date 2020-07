La NASA poursuit ses tests du Space Launch System (et ça fonctionne !)

Au centre d'essais Stennis, non loin de la Nouvelle-Orléans, le premier étage du lanceur SLS (Space Launch System) est à la verticale depuis bientôt six mois. Il s'agit pourtant bien du premier exemplaire destiné à envoyer la capsule Orion en orbite (et même vers la Lune, dans un vol de test non habité). Sa campagne d'essais, qui devait initialement durer quelques mois pour culminer avec le « Green Run », un test de ses quatre moteurs sur la durée de vol (presque neuf minutes), a été amplement prolongée.