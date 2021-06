Dans son gigantesque hall d'assemblage, le lanceur SLS de la NASA prend forme

Il avait fallu plus d'un an sur le site d'essais du centre spatial Stennis pour que la NASA puisse tester le futur étage central de sa fusée géante, le Space Launch System (SLS). En avril, ce dernier avait quitté la Louisiane pour la Floride, mais à son arrivée au bâtiment d'assemblage vertical (VAB) du Centre Spatial Kennedy, plusieurs semaines de vérifications et de petites réparations se sont enchaînées. En effet, l'étage (70 m de long) était plus accessible à l'horizontale. Mais depuis le début du mois, les choses sont devenues autrement plus spectaculaires. D'abord, l'étage central a été hissé à la verticale, puis transporté dans le Hall d'Assemblage numéro 2. Il y a rejoint les deux grands boosters auxiliaires à poudre, qui eux sont assemblés depuis le mois de février, et qui fourniront pratiquement 80 % de la poussée lors des premiers instants du vol Artemis 1 .