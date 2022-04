Derniers tests difficiles pour la fusée géante SLS de la NASA

Depuis, le compte à rebours s'est aventuré à deux reprises sous les 6 h 40, mais n'a pas pu y rester bien longtemps, à cause de différents problèmes techniques. Il s'agit de la limite à partir de laquelle le remplissage des réservoirs (azote, oxygène liquide, puis hydrogène liquide) doit démarrer.

Dimanche 3 avril, c'est un équipement de ventilation qui ne fonctionne pas sur la tour de lancement. Or, ce dernier est nécessaire pour les autres équipements, qui servent à pressuriser les lignes cryogéniques… La première tentative est alors stoppée.

Un peu plus d'une journée plus tard, le compte à rebours reprend, et cette fois, tout semble se dérouler comme prévu. Les réservoirs d'azote (utilisés pour pressuriser les grands réservoirs du lanceur) et d'oxygène liquide se remplissent. Mais finalement, c'est le contrôle d'une valve de surpression située sur le lanceur, côté hydrogène, qui ne répond plus (il s'agit d'un équipement bord/sol, contrôlé par la tour de lancement). Rebelote, l'essai est annulé.