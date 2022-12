Elle est revenue ! La capsule Orion se pose dans le Pacifique et termine sa mission Artemis I

La NASA avait le choix entre différentes options (toutes dans le Pacifique) et a préféré un site non loin de l'île de Guadalupe (péninsule de Baja), près des eaux mexicaines et au large de San Diego. La météo y était parfaite, avec une petite houle d'un mètre, très peu de vent et de nuages. La capsule Orion, qui continuait de son côté à accélérer alors qu'elle « tombait » vers la Terre, a presque atteint les 40 000 km/h avant de traverser l'atmosphère.