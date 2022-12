La mission Artemis I a pris le chemin du retour vers la Terre

En direct vidéo alors que la capsule Orion se rapprochait de la Lune, les spectateurs ont pu admirer ce 5 décembre les complexes manœuvres de positionnement du vaisseau, la beauté des cratères sélènes, ou le ballet délicat des panneaux solaires réorientés avant l'allumage du moteur. Pourtant, il s'agissait bel et bien d'une accélération cruciale pour la suite de la mission Artemis I : 3 minutes et 27 secondes de poussée du moteur principal pour accélérer et gagner assez de vitesse (un peu plus de 1000 km/h) et s'échapper de l'attraction lunaire.