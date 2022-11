Magnifiques photos de la capsule Orion, sur son orbite avec vue sur la Terre et la Lune !

D'ailleurs c'est aujourd'hui, le 28 novembre, qu'Artemis I passe à son point le plus lointain par rapport à la Terre, plus de 430 000 kilomètres. Un record, de fait, pour une capsule habitable… En tout cas c'est ce qu'annonce la NASA. Cela a généré quelques discussions, le module lunaire de la mission Apollo 10 ayant été bien plus loin en orbite héliocentrique, tandis qu'Apollo 13, si elle est restée plus proche, avait effectivement des astronautes à bord, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qu'il faut avant tout en retenir c'est que tout fonctionne malgré les centaines de milliers de kilomètres… Y compris, comme on peut le constater, les caméras placées au bout des panneaux solaires du module de service.