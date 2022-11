Artemis I a décollé pour la Lune, pari réussi pour la NASA !

En particulier, la NASA a autorisé la « red team », une équipe spécialisée, à intervenir sur la structure de lancement pour vérifier et resserrer manuellement une vanne après avoir détecté une nouvelle petite fuite. Une manœuvre dangereuse, mais réussie ! Plus tard, la NASA a également subi un problème de connexion Ethernet qui a été rectifié, puis des vérifications nécessaires sur le système de sauvegarde de la fusée, qui permet de la détruire à distance si jamais elle dévie de sa trajectoire.

Mais, à 6 h 45 (heure de Paris) environ, après le retour de la « red team » et la fin du remplissage des réservoirs, les équipes n'ont plus soulevé publiquement aucun problème. Il y avait toutefois encore suffisamment de travail pour décaler le tir, et le compte à rebours final n'a pu redémarrer à T-10 minutes qu'à 7 h 37. La séquence, amplement automatisée, a pu arriver à son terme. Et, dans un moment d'incrédulité, d'excitation partagée et de formidable spectacle, le Space Launch System a allumé ses 4 moteurs centraux. Quatre secondes plus tard, les deux boosters auxiliaires à poudre s'allumaient à leur tour, et Artemis I fonçait à travers le ciel clair de Floride.