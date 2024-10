La combinaison est aussi optimisée pour offrir le plus de confort possible à son utilisateur. « Elle comprend des revêtements avancés sur le casque et la visière afin d'améliorer la vision des astronautes sur leur environnement, ainsi que des gants personnalisés fabriqués en interne et présentant plusieurs avancées par rapport aux gants utilisés aujourd'hui » selon les mots de son concepteur.

Unisexe, elle protégera les astronautes dans des conditions de température extrêmes, grâce notamment à des bottes qui ont représenté un véritable défi technique pour les partenaires. Car les astronautes auront pour mission d'explorer le pôle Sud, où à long terme, la NASA espère pouvoir installer des habitats, grâce à l'eau qui serait potentiellement disponible sur place. Mais s'il y a peut-être de l'eau, il y a aussi surtout certainement des conditions de vie particulièrement dures.

Heureusement, la combinaison est adaptée à cet environnement, car elle « résistera aux températures extrêmes du pôle sud lunaire et aux températures les plus froides des zones d'ombre permanente pendant au moins deux heures. » Et pour les sorties dans l'espace, l'autonomie montera là jusqu'à 8 heures. Le style et l'efficacité, pour que l'humanité voit toujours plus loin !