La NASA dévoile le nom des quatre premiers astronautes à (re)tourner vers la Lune

Suspense et excitation. L'agence américaine préparait le spectacle depuis des jours et même des semaines en diffusant une bande-annonce digne d'un show hollywoodien pour préparer les spectateurs à une « simple » annonce de l'équipage d'Artemis II.

Bien entendu, il s'agit d'un symbole. Les quatre astronautes seront les premiers depuis Apollo 17 à partir aussi loin autour de notre satellite naturel, et ils représentent pour la NASA un espoir renouvelé autant que l'un des grands points d'orgue d'un programme qui a mis plus d'une décennie à voir le jour. Cette « nouvelle conquête lunaire » doit d'abord marquer les esprits et bénéficier de l'appui politique et du grand public. D'où ce côté spectacle assumé. L'ensemble des astronautes présents à Houston se trouvait sur scène, y compris ceux des pays partenaires en formation. Il y avait aussi les dirigeants de la NASA et François-Philippe Champagne, le pétillant ministre canadien en charge du spatial dans le gouvernement en place.