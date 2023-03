Objectif Lune : La NASA valide les résultats de sa mission Artemis I

2.25 millions de kilomètres parcourus, 161 tests réalisés, 155 Go de données brutes à analyser… On l'oublierait presque, mais la mission Artemis I autour de la Lune était bel et bien un essai grandeur nature pour les futures missions d'exploration habitées de la NASA. Cela fait trois mois que la capsule Orion et ses trois mannequins ont amerri au large de la Californie (à moins de 4 km du centre de la zone prévue), et depuis les équipes ont bien progressé. D'une part, après avoir rapatrié Orion en Floride, elles ont ouvert la capsule et ont transféré une partie de ses équipements de vol en salle de test : une fois validés, ces derniers sont directement retournés dans Orion, mais cette fois dans la deuxième capsule ! Antennes, écrans, récepteur GPS, avionique et dispositif de mesure inertielle seront donc réutilisés. D'autre part, l'examen de toutes les données de capteurs a livré ses conclusions, même si tout n'est pas encore terminé : toutes les grandes étapes du vol ont été un superbe succès.