La NASA va se payer de nouveaux scaphandres, en particulier pour aller sur la Lune

En 2020, la NASA a plusieurs fois évoqué, et même montré en public son concept xEMU (pour Exploration Extravehicular Mobility Unit), un scaphandre qui devait prendre le relai des vénérables combinaisons spatiales utilisées actuellement sur les flancs de la Station Spatiale Internationale. Il faut dire que leur conception remonte à la fin des années 70, et qu'à part quelques éléments sur mesure (les gants notamment), les pièces ont entre 20 et 30 ans, et font régulièrement des allers-retours très coûteux entre la station et le sol…