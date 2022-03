Savez-vous combien coûte une combinaison d'astronaute de la NASA ?

150 millions de dollars, ce sont des cacahuètes si on en croit les conclusions qu'apporte Slash Gear concernant le développement des combinaisons de nouvelle génération par la NASA. Appelées Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), ces nouvelles combinaisons sont développées depuis près de 15 ans par la NASA et devraient être bien plus sophistiquées et efficaces que les combinaisons utilisées actuellement, avec un objectif principal : être utilisées sur la Lune .