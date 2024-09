Outre la réputation écornée pour le géant de l'aérospatial, les mois à venir vont être déterminants pour la suite du programme Starliner. En effet, il faut d'abord corriger les problèmes identifiés sur ce vol, en particulier les soucis liés aux propulseurs du module de service (un propulseur mineur de la capsule a également subi une panne lors du retour), mais aussi la petite fuite d'hélium qui avait repoussé le décollage à la fin du mois de mai.

Ces points bien identifiés feront partie du bilan global de ce vol et de l'étude plus large de tout le programme Starliner, qui devait normalement mener à la certification de la capsule pour son usage régulier avec des équipages de la NASA (6 rotations vers l'ISS au moins, à raison d'une par an environ). Mais l'enquête et les solutions vont prendre plusieurs mois, et même si les équipes de la NASA et de Boeing donnent leur feu vert pour la suite, il faudra sans doute attendre au moins l'été 2025 pour que Starliner vole à nouveau. Un coup dur, alors que Starliner-1 était attendu au printemps.