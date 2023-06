Incroyable mais vrai, Boeing repousse une nouvelle fois le premier vol habité de la capsule Starliner

Le décollage de Barry Willmore et Sunita Williams était prévu pour le 21 juillet prochain et promettait de mettre un point final au long développement de la capsule Starliner de Boeing. Sélectionnée par la NASA en même temps que Crew Dragon en 2015, elle était au coude à coude avec la capsule de SpaceX jusqu'en décembre 2019… Lors de son premier vol orbital de test (OFT-1), Starliner n'avait pu atteindre l'ISS, tout en révélant un nombre important de problèmes.

Un second test inhabité avait pris place en 2022, retardé de plus d'un an par des soucis de vannes et de propulseurs. Cette fois, le succès était au rendez-vous, et la NASA n'attendait plus que la certification de la capsule pour autoriser un dernier vol de démonstration vers l'ISS avec deux astronautes avant de l'intégrer dans ses rotations d'équipages. Mais patatras, ce 1er juin, la NASA et Boeing ont tenu une conférence de presse pour expliquer que le vol serait repoussé. En effet, deux éléments particuliers doivent être modifiés pour assurer les niveaux de sécurité attendus et certifier la capsule.