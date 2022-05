La capsule Starliner rentre sur Terre cette nuit, et la NASA tient à lui assurer un avenir

Voilà pratiquement cinq jours que la capsule Starliner est venue s'amarrer, presque comme prévu, à la Station spatiale internationale. Une réussite, enfin, pour un programme qui a cumulé les retards… et qui espère terminer en beauté cette deuxième mission inhabitée la nuit prochaine.

Les équipes de la NASA et de Boeing ont en effet déterminé que les critères météo au-dessus du Nouveau-Mexique étaient satisfaisants pour un désamarrage ce 25 mai à 20 h 30 environ, suivi par un atterrissage entre 00 h 05 et 00 h 50.

La capsule et sa « mannequin-passagère », Rosie, ramèneront du matériel depuis l'ISS, en particulier d'encombrantes (mais chères) bonbonnes d'azote vides… Mais en réalité, en se posant sur le site de White Sands, c'est surtout un espoir pour le programme Starliner de revenir sur les rails après deux ans et demi de délais, d'enquêtes et de problèmes, et d'envisager sereinement d'y faire voler des astronautes.