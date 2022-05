La capsule Starliner de Boeing s'amarre enfin à la station internationale

Lentement mais sûrement… Jusqu'au dernier moment, Starliner laissait peser la menace de ses incroyables malchances passées sur son amarrage. Et le silence de la NASA et Boeing durant toute la journée d'approche entre la capsule et la Station Spatiale Internationale n'a rien arrangé. Il y a bien eu quelques problèmes, inhérents à un matériel neuf qui n'avait pas jusqu'ici testé ses systèmes d'approche en orbite. Par exemple, deux propulseurs de manœuvre (sur 12) sont tombés en panne très tôt dans la mission, et lors de l'approche finale de la station, deux petits moteurs RCS (qui orientent la capsule) ont à leur tour cessé de fonctionner. Il y a aussi eu le système de chauffage interne de la capsule, qui était beaucoup moins performant que prévu et que les ingénieurs au sol ont dû ajuster.