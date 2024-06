La capsule Starliner amène pour la première fois des astronautes sur l'ISS !

Le deuxième jour du vol était consacré à l'approche, puis à l'amarrage sur la Station spatiale internationale. Les différents allumages moteurs et la « poursuite » de la station se sont passés sans anicroche, et Butch et Suni ont peut-être même eu le temps de regarder l'essai du Starship dans l'après-midi (on ne sait jamais).

Starliner est cependant rapidement arrivé à 400 mètres de l'ISS avant d'en faire le tour pour se présenter sur l'avant. Là encore, les équipes ont eu quelques petites surprises avec les propulseurs de la capsule, ce qui montre bien que le système manque encore un peu de maturité pour le matériel qui, bien qu'habité, fait un vol de test.

Très médiatisés, ces déboires sont cependant à relativiser. Wilmore et Williams n'ont jamais été en danger, et la NASA n'a pas abaissé ses standards pour laisser la capsule s'approcher de l'ISS. Au contraire, tout le monde est resté calme, et Butch Wilmore a pu s'entraîner à piloter Starliner en manuel avant que le problème soit résolu et que tous les propulseurs sauf un soient fonctionnels.